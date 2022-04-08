Назначен новый глава администрации Белого дома

06:40 12 ноября Киев, Украина

11 ноября Джо Байден назначил нового главу администрации в Белом доме. Им стал Рон Клейн, давний соратник и единомышленник нового президента Штатов. В его послужном списке успешная работа в команде Альберта Гора и Барака Обамы.



О новом назначеннии сообщает CNN.



Отмечается, что Клейна считали одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность. Во времена президентства Билла Клинтона он был руководителем администрации вице-президента Альберта Гора.



"Рон был для меня бесценным в течении многих лет, когда мы работали вместе, в частности, когда мы спасли американскую экономику от одного из худших спадов в нашей истории в 2009 году, а позже преодолели страшную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в 2014 году", — сказал Байден.



Как пишет издание, в 2014 году, по назначению тогдашнего американского президента Барака Обамы, он возглавлял команду реагирования на связанный с вирусом Эбола кризис, тогда как во время нынешней избирательной кампании — представлял команду Байдена как ответственный за реагирование на пандемию COVID-19.



Сам Клейн уже прокомментировал свое назначение в Twitter, написав слова благодарности.



"Его глубокий, разноплановый опыт и способность работать с людьми во всем политическом спектре — это именно то, что мне нужно в руководстве аппарата Белого дома, когда мы сталкиваемся с моментом кризиса и снова сближаем нашу страну", — добавил Байден.