Назначен глава Сумской областной госадминистрации

21:18 23 ноября Киев, Украина





Указом президента Украины Владимира Зеленского назначен председатель Сумской областной государственной администрации, им стал Василий Хома

Соответствующий указ № 509/2020 глава государства подписал 23 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе ОП.



Справка: Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.



Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях.



Хома награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".