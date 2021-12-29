Назар Холодницкий написал заявление об отставке

Несколько часов назад Назар Холодницкий опубликовал на странице Фейсбук свое заявление об уходе с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. СМИ предполагают, что он перехожит на должность советника Президента Украины.

Предполагают, что причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта - была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону - уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника

Холодницкий возглавлял САП с конца 2015 года.