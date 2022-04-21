Навязанная идеология: статья Путина об Украине будет включена в учебную программу школ ОРДЛО

21:45 21 июля Киев, Украина

Статью Владимира Путина о братском украинско-русском народе предлагают взять за основу на «уроках мужества» в школах ОРДЛО и включить в обязательную образовательную программу.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.



По информации источников правозащитников в ОРДЛО, это будет уже сделано в следующем учебном году, то есть с 1 сентября 2021 года.



О статье также будут рассказывать на так называемых «уроках мужества» в школах ОРДЛО.



Правозащитники уверены, что главная цель боевиков — воспитание у детей и молодежи ОРДЛО негативного восприятия Украины, а также распространение идей Путина в отношении Украины.



Напомним, 12 июля президент РФ Владимир Путин написал статью Об историческом единстве русских и украинцев. Она опубликована на русском и украинском языках на сайте Кремля.