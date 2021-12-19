Науседа заверил Зеленского в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
15:23 18 Март Киев, Украина
Во время пребывания в Киеве президент Литвы Гитанас Науседа
подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским Совместную декларацию о европейской перспективе Украины.
Об этом рассказал Гитанас Науседа на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины в Киеве в четверг.
"Теперь на украинской земле я говорю: Литва с вами. Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, евроатлантической интеграции Украины. И сегодня я констатирую с удовольствием, что эту поддержку мы утвердили Совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", - сказал Гитанас Науседа.
Науседа подчеркнул, что приветствует продвижение Украины на пути ассоциации.
"Литва поддерживала и поддержит как можно большую интеграцию Украины в европейскую энергетику в области прав и совместного рынка. Я надеюсь, что инициатива Восточного партнерства станет достойным инструментом сотрудничества" - указал он.
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