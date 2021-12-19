Науседа заверил Зеленского в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

15:23 18 Март Киев, Украина

Во время пребывания в Киеве президент Литвы Гитанас Науседа подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским Совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом рассказал Гитанас Науседа на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины в Киеве в четверг.

"Теперь на украинской земле я говорю: Литва с вами. Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, евроатлантической интеграции Украины. И сегодня я констатирую с удовольствием, что эту поддержку мы утвердили Совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", - сказал Гитанас Науседа.

Науседа подчеркнул, что приветствует продвижение Украины на пути ассоциации.