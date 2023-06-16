НАТО запускает масштабные учения "Air Defender 2023" в Германии

В Германии начнутся крупнейшие в истории НАТО учения воздушных сил под названием "Air Defender 2023".
Согласно сообщению издания Spiegel, эти масштабные маневры запланированы на период с 12 по 23 июня и будут проводиться под руководством Германии.
Около 250 самолетов и вертолетов примут участие в учениях, включая значительное количество воздушной техники США.
Большинство маневров, приблизительно 90%, будут проходить над территорией Германии и береговыми зонами Северного и Балтийского морей.
Главная цель учений - продемонстрировать готовность союзников к оперативным действиям в случае необходимости.
Учения будут проводиться в рамках оборонительных сценариев, с учетом близости к воздушному пространству россии.
Организаторы учений акцентируют внимание на тесной координации с гражданской авиацией, чтобы минимизировать возможные неудобства для гражданских рейсов.
Согласно сообщению издания Spiegel, эти масштабные маневры запланированы на период с 12 по 23 июня и будут проводиться под руководством Германии.
Около 250 самолетов и вертолетов примут участие в учениях, включая значительное количество воздушной техники США.
Большинство маневров, приблизительно 90%, будут проходить над территорией Германии и береговыми зонами Северного и Балтийского морей.
Главная цель учений - продемонстрировать готовность союзников к оперативным действиям в случае необходимости.
Учения будут проводиться в рамках оборонительных сценариев, с учетом близости к воздушному пространству россии.
Организаторы учений акцентируют внимание на тесной координации с гражданской авиацией, чтобы минимизировать возможные неудобства для гражданских рейсов.
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