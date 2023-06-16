НАТО запускает масштабные учения "Air Defender 2023" в Германии

14:28 30 мая Киев, Украина

В Германии начнутся крупнейшие в истории НАТО учения воздушных сил под названием "Air Defender 2023".

Согласно сообщению издания Spiegel, эти масштабные маневры запланированы на период с 12 по 23 июня и будут проводиться под руководством Германии.

Около 250 самолетов и вертолетов примут участие в учениях, включая значительное количество воздушной техники США.

Большинство маневров, приблизительно 90%, будут проходить над территорией Германии и береговыми зонами Северного и Балтийского морей.

Главная цель учений - продемонстрировать готовность союзников к оперативным действиям в случае необходимости.

Учения будут проводиться в рамках оборонительных сценариев, с учетом близости к воздушному пространству россии.

Организаторы учений акцентируют внимание на тесной координации с гражданской авиацией, чтобы минимизировать возможные неудобства для гражданских рейсов.