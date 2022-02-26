НАТО впервые в истории "активизирует оборонные планы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит отправлять в Украину вооружения, включая средства противовоздушной обороны.
Он также повторил озвученную ранее позицию Пентагона о том, что Россия пытается свергнуть правительство в Киеве.
Он также повторил озвученную ранее позицию Пентагона о том, что Россия пытается свергнуть правительство в Киеве.
Также на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину государства Североатлантического альянса впервые в истории существования оборонного блока "активизировали оборонные планы", чтобы подготовиться к "диапазону непредвиденных ситуаций и защитить территории Альянса, включая стягивание дополнительных сил реагирования". Об этом говорится в совместном заявлении НАТО по результатам виртуальной встречи в пятницу.
Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердительно ответил на вопрос, хочет ли Путин продвигаться и за пределами Украины.
Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердительно ответил на вопрос, хочет ли Путин продвигаться и за пределами Украины.
Однако госсекретарь указал, что "когда речь идет об угрозе вне границ Украины, есть мощная сила, стоящая на его пути - статья 5 НАТО - нападение на одного является нападением на всех".
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал российского президента Владимира Путина "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
В Кремле сообщили, что Путин готов отправить в Минск российскую делегацию на переговоры с Украиной, куда могут войти представители администрации президента, МИДа и минобороны РФ, пишет ТАСС.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал российского президента Владимира Путина "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
В Кремле сообщили, что Путин готов отправить в Минск российскую делегацию на переговоры с Украиной, куда могут войти представители администрации президента, МИДа и минобороны РФ, пишет ТАСС.
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