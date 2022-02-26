НАТО впервые в истории "активизирует оборонные планы"

22:49 25 Февраль Киев, Украина





Он также повторил озвученную ранее позицию Пентагона о том, что Россия пытается свергнуть правительство в Киеве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит отправлять в Украину вооружения, включая средства противовоздушной обороны.Он также повторил озвученную ранее позицию Пентагона о том, что Россия пытается свергнуть правительство в Киеве.

"Мы видим риторику, сообщения, четко указывающие на то, что цель - свергнуть демократически избранное правительство в Киеве", - сказал Столтенберг и добавил, что Вооруженные Силы Украины "действительно проявляют смелость и отвагу".

Также на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину государства Североатлантического альянса впервые в истории существования оборонного блока "активизировали оборонные планы", чтобы подготовиться к "диапазону непредвиденных ситуаций и защитить территории Альянса, включая стягивание дополнительных сил реагирования". Об этом говорится в совместном заявлении НАТО по результатам виртуальной встречи в пятницу.



Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердительно ответил на вопрос, хочет ли Путин продвигаться и за пределами Украины.

"И без разведданных можно сказать, что президент Путин этого хочет, – ответил госсекретарь. – Он [Путин] четко указал, что хотел бы восстановить советскую империю. [...] Он также хотел бы установить сферу интересов над соседними странами, которые когда-то были частью советского блока", - добавил Блинкен.

Однако госсекретарь указал, что "когда речь идет об угрозе вне границ Украины, есть мощная сила, стоящая на его пути - статья 5 НАТО - нападение на одного является нападением на всех".



В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал российского президента Владимира Путина "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".



В Кремле сообщили, что Путин готов отправить в Минск российскую делегацию на переговоры с Украиной, куда могут войти представители администрации президента, МИДа и минобороны РФ, пишет ТАСС.