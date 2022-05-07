НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и в Балтийском море

17:55 06 мая Киев, Украина

НАТО обезопасит границы Швеции пока её заявка на вступление в Альянс обрабатывается.


Об этом в четверг, 5 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведской общественной телекомпании SVT, сообщает Голос Америки.
 
"Я убежден, что мы найдем решение для удовлетворения потребностей Швеции в безопасности в переходный период", - сказал Столтенберг.
 
"С того потенциального момента, когда Швеция подаст заявку, а НАТО скажет, что хотело бы, чтобы Швеция присоединилась (к Альянсу), у НАТО возникнет обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции", - сказал генсек НАТО и добавил, что это будет включать в себя усиление присутствия вокруг Швеции и в Балтийском море.
 
Накануне министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США предоставили Швеции "гарантии безопасности" на период подачи заявки, но "не конкретные гарантии безопасности".

Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце.

Ранее Россия предупредила Швецию и Финляндию о "серьезных последствиях" и о том, что она может разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО.