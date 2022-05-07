НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и в Балтийском море



Об этом в четверг, 5 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведской общественной телекомпании SVT, сообщает Голос Америки.

"Я убежден, что мы найдем решение для удовлетворения потребностей Швеции в безопасности в переходный период", - сказал Столтенберг.

"С того потенциального момента, когда Швеция подаст заявку, а НАТО скажет, что хотело бы, чтобы Швеция присоединилась (к Альянсу), у НАТО возникнет обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции", - сказал генсек НАТО и добавил, что это будет включать в себя усиление присутствия вокруг Швеции и в Балтийском море.