НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и в Балтийском море

НАТО обезопасит границы Швеции пока её заявка на вступление в Альянс обрабатывается.
Об этом в четверг, 5 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведской общественной телекомпании SVT, сообщает Голос Америки.
Накануне министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США предоставили Швеции "гарантии безопасности" на период подачи заявки, но "не конкретные гарантии безопасности".
Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце.
Ранее Россия предупредила Швецию и Финляндию о "серьезных последствиях" и о том, что она может разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО.
Ожидается, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце.
Ранее Россия предупредила Швецию и Финляндию о "серьезных последствиях" и о том, что она может разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО.
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