НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины

НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов Альянса, которые ранее передали Киеву значительное количество своего вооружения.
Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.
На виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир", организованном Центром анализа европейской политики (CEPA), Джулиан Смит сообщила, что из-за боевых действий имеются дефициты определенных видов оружия и боеприпасов, так как союзники в НАТО предоставили Украине всё, что было возможно.
Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.
На виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир", организованном Центром анализа европейской политики (CEPA), Джулиан Смит сообщила, что из-за боевых действий имеются дефициты определенных видов оружия и боеприпасов, так как союзники в НАТО предоставили Украине всё, что было возможно.
Посол США при НАТО подчеркнула, что в Альянсе также работают над укреплением связей с частным сектором с целью ускорения производства военной продукции.
Смит также подчеркнула, что ни один из членов НАТО не предлагал сокращать помощь Украине, и поддержка Киева со стороны всех 31 стран-члена Альянса остается крепкой и неизменной.
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