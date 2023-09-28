НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины

11:35 28 сентября Киев, Украина





Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.



На виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир", организованном Центром анализа европейской политики (CEPA), Джулиан Смит сообщила, что из-за боевых действий имеются дефициты определенных видов оружия и боеприпасов, так как союзники в НАТО предоставили Украине всё, что было возможно. НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов Альянса, которые ранее передали Киеву значительное количество своего вооружения.Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.На виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир", организованном Центром анализа европейской политики (CEPA), Джулиан Смит сообщила, что из-за боевых действий имеются дефициты определенных видов оружия и боеприпасов, так как союзники в НАТО предоставили Украине всё, что было возможно.

"Поэтому в НАТО мы начали работу в рамках того, что называем планом действий по оборонному производству, с акцентом на устранении дефицита боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", - отметила Смит.

Посол США при НАТО подчеркнула, что в Альянсе также работают над укреплением связей с частным сектором с целью ускорения производства военной продукции.

"Наши действия в НАТО направлены на то, чтобы понять, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства по поддержке Украины и понимаем, как важно это для всех нас. Украина защищает не только свою территорию, но и ценности, которые мы все разделяем", - подчеркнула она.

Смит также подчеркнула, что ни один из членов НАТО не предлагал сокращать помощь Украине, и поддержка Киева со стороны всех 31 стран-члена Альянса остается крепкой и неизменной.