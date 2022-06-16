НАТО увеличит контингент в восточноевропейских странах

08:26 16 июня Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что впервые со времен холодной войны НАТО будет иметь предварительно назначенные силы и технику на своем восточном фланге. Это поможет НАТО быстрее отреагировать на угрозу россии.

Заявление Столтенберга передает CNN.

«Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса. Это позволит альянсу быстрее реагировать в случае угрозы» , — сказал Столтенберг.

В частности, НАТО планирует увеличить численность своих войск в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня. В одном батальоне обычно от 300 до 1000 военнослужащих, в одной бригаде НАТО — от 3000.



Альянс продолжит снабжать Украину оружием, пообещал Столтенберг. Новый пакет военной поддержки поможет украинской армии перейти от артиллерии советских времен к более современному оружию. Это позволит Украине «продолжить модернизацию своих вооруженных сил, над чем союзники по НАТО работали много лет, но сейчас эти усилия активизировались», — сказал он.



Отвечая на призыв президента Украины Владимира Зеленского о более дальнобойном оружии, Столтенберг сказал, что Киев следует снабдить более тяжелым вооружением, но не сообщил подробностей.