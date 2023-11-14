НАТО: Украина успешно атакует российские военно-морские объекты в Крыму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска проводят успешные атаки по военно-морских объектов российских войск во временно оккупированном Крыму. Эти успешные атаки вынуждают захватчиков искать альтернативные места для базирования своего военного флота.
Отвечая на вопрос о намерениях россии создать морскую военную базу в Абхазии, Столтенберг подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Он отметил, что использование россией изолированных территорий страны в своих военных целях является нарушением суверенитета Грузии.
Генсек НАТО также подчеркнул, что успешные атаки украинских войск на военно-морские объекты в Крыму заставляют россию искать альтернативы. Это свидетельствует о достижениях украинцев в борьбе против российского военного флота, подчеркнул он. На прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.
Отвечая на вопрос о намерениях россии создать морскую военную базу в Абхазии, Столтенберг подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Он отметил, что использование россией изолированных территорий страны в своих военных целях является нарушением суверенитета Грузии.
Генсек НАТО также подчеркнул, что успешные атаки украинских войск на военно-морские объекты в Крыму заставляют россию искать альтернативы. Это свидетельствует о достижениях украинцев в борьбе против российского военного флота, подчеркнул он. На прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.
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