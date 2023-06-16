НАТО рассматривает вопрос о введении войск в Украину - Расмуссен

09:52 08 июня Киев, Украина

Некоторые страны-члены НАТО могут рассмотреть вопрос о введении войск в Украину, если на предстоящем летнем саммите Альянса в Вильнюсе не будут предоставлены реальные гарантии безопасности для Киева.





Экс-глава НАТО отметил, что группа стран-членов НАТО может обратиться к размещению своих войск в Украине, если



Андерс Расмуссен прокомментировал заявление нынешнего генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, который заявил, что на саммите в Вильнюсе будет обсуждаться вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора НАТО полноценные гарантии безопасности предоставляются только полноправным членам Альянса. В интервью The Guardian бывший генеральный секретарь НАТО, Андерс Фог Расмуссен, высказал такое мнение.Экс-глава НАТО отметил, что группа стран-членов НАТО может обратиться к размещению своих войск в Украине, если на саммите в Вильнюсе страны Альянса, включая США, не предоставят значимых гарантий безопасности Киеву. Он считает, что даже в случае предоставления гарантий одной группой государств, другие страны не позволят вопросу о членстве Украины в НАТО остаться за пределами повестки дня саммита.Андерс Расмуссен прокомментировал заявление нынешнего генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, который заявил, что на саммите в Вильнюсе будет обсуждаться вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора НАТО полноценные гарантии безопасности предоставляются только полноправным членам Альянса.

"Если на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО не сможет достичь конкретных соглашений относительно дальнейшего пути Украины, возникает вероятность того, что определенные страны примут собственные меры. Известно, что Польша активно участвует в предоставлении конкретной поддержки Украине, и существует возможность еще большего вовлечения Польши в этот контекст на национальном уровне, за которой последуют страны Балтии, включая возможность размещения наземных войск",- высказал Расмуссен.



Расмуссен предположил, что Польша серьезно рассматривает идею создания своеобразной коалиции стран-партнеров, если Украина не получит необходимых гарантий на саммите в Вильнюсе. Он подчеркнул важность не недооценивать польские настроения и отметил, что поляки ощущают, что Западная Европа недостаточно обращает внимание на их предостережения относительно российской ментальности. Расмуссен также считает, что Украина имела бы полное право обратиться за военной помощью в такой ситуации.



Расмуссен выделил, что для обеспечения безопасности Украины необходимо получить письменные гарантии, желательно до начала саммита, но вне рамок НАТО. Эти гарантии должны включать обмен разведывательной информацией, совместные тренировки с Украиной, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость сил НАТО и поставки достаточного оружия для отражения возможных агрессивных действий со стороны россии.



Однако Расмуссен предупредил, что эти гарантии безопасности окажутся недостаточными, если некоторые члены НАТО будут предлагать гарантии, избегая реальной дискуссии о желании Украины присоединиться к альянсу.

"Они надеются, что предоставление гарантий безопасности поможет избежать этого вопроса. Я сомневаюсь в этом. Я уверен, что на саммите в Вильнюсе вопрос о членстве Украины в НАТО будет поднят. Я общался с руководителями нескольких восточноевропейских стран, и есть группа решительных союзников из восточной и центральной Европы, которые хотят ясного пути для Украины в членство в НАТО", - добавил он.

Расмуссен выразил свое мнение, что история ясно показывает, что оставлять Украину в "приемной НАТО" без ясной перспективы не является безопасным. Он отметил, что даже если приглашение в НАТО не будет предоставлено на предстоящем саммите в Вильнюсе, все еще существует возможность рассмотреть такое приглашение в следующем году в Вашингтоне.