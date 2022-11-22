НАТО проводит ревизию своего оружия, чтобы найти остатки для передачи Украине

"Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет непосредственно нам. Следовательно, никто нас покидать не собирается, сколько бы ни шла война. НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и погоне вооружение россия обязательно проиграет. А мы — победим. Без вариантов", — написал Чернев.