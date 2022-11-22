НАТО проводит ревизию своего оружия, чтобы найти остатки для передачи Украине

11:34 22 ноября Киев, Украина

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, что у стран Запада действительно иссякают вооружения и боеприпасы для Украины, но Альянс делает все, чтобы поток помощи рос.

Чернев заметил после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что никто не готовился к такой широкомасштабной и интенсивной войне. По его словам, страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы обнаружить остатки на складах, которые можно передать Украине.

Также НАТО как исключение позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов украинской стороне. Кроме того, Североатлантический союз ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед.
"Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет непосредственно нам. Следовательно, никто нас покидать не собирается, сколько бы ни шла война. НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и погоне вооружение россия обязательно проиграет. А мы — победим. Без вариантов", — написал Чернев.