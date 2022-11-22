НАТО проводит ревизию своего оружия, чтобы найти остатки для передачи Украине

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, что у стран Запада действительно иссякают вооружения и боеприпасы для Украины, но Альянс делает все, чтобы поток помощи рос.
Чернев заметил после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что никто не готовился к такой широкомасштабной и интенсивной войне. По его словам, страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы обнаружить остатки на складах, которые можно передать Украине.
Также НАТО как исключение позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов украинской стороне. Кроме того, Североатлантический союз ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед.
Чернев заметил после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что никто не готовился к такой широкомасштабной и интенсивной войне. По его словам, страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы обнаружить остатки на складах, которые можно передать Украине.
Также НАТО как исключение позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов украинской стороне. Кроме того, Североатлантический союз ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед.
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