НАТО проведет встречу начальников генштабов

15:07 06 мая Киев, Украина

19 мая Североатлантический Альянс проведет собрание главнокомандующих Генеральных штабов НАТО.


В ходе одной из сессий будет обсуждаться война России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Во встрече примут участие представители Украины, Швеции и Финляндии, а также стран-партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

30 глав обороны стран НАТО встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам штабов обороны, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.