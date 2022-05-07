НАТО проведет встречу начальников генштабов

19 мая Североатлантический Альянс проведет собрание главнокомандующих Генеральных штабов НАТО.
В ходе одной из сессий будет обсуждаться война России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Во встрече примут участие представители Украины, Швеции и Финляндии, а также стран-партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
30 глав обороны стран НАТО встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам штабов обороны, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.
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