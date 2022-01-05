НАТО проведет встречу министров иностранных дел по вопросам Украины уже в эту пятницу

07:12 05 Январь Киев, Украина

Во вторник НАТО объявило, что на этой неделе альянс проведет виртуальную встречу министров иностранных дел 30 стран-членов для оценки ситуации в Украине и предстоящих переговоров с Россией.



Внеочередная встреча членов альянса в пятницу откроет неделю интенсивной дипломатии по поводу наращивания военной мощи на границах Украины и инициатив по ослаблению напряженности между противниками холодной войны.



Президент Президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина, что Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы, если она предпримет дальнейшие военные действия против Украины. Путин ответил, что такой шаг США может привести к полному разрыву связей между странами.



На прошлой неделе два лидера откровенно говорили в течение почти часа на фоне растущей тревоги по поводу наращивания российских войск возле Украины, кризиса, который усугубился, поскольку Кремль ужесточил свою настойчивость в отношении гарантий безопасности границ и испытаний гиперзвуковых ракет, чтобы подчеркнуть свои требования.



Путин и Байден дважды разговаривали за последний месяц перед запланированными переговорами между высокопоставленными официальными лицами США и России 9 и 10 января в Женеве. За этими переговорами последуют заседание Совета Россия-НАТО 12 января и переговоры в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене 13 января.