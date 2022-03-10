НАТО предупреждает: если Россия атакует каналы поставки оружия в Украину, это будет иметь последствия

17:51 09 Март Киев, Украина

НАТО предупредили оккупантов: если они атакуют страны, поддерживающие Украину оружием и боеприпасами, это станет опасной эскалацией войны.

«Союзники помогают Украине защитить ее право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Россия является агрессором, а Украина защищается. Если любая страна НАТО, территория НАТО, будет атакована, будет применяться статья 5», – сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на весь Альянс.

«Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Столтенберг.

Соединенные Штаты и их союзники, в том числе Канада, участвуют в снабжении Украины оружием и боеприпасами, которая уже более двух недель подвергается безжалостным атакам со стороны российских войск.



Некоторые в разведывательном сообществе США опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток оружия, идущего в Украину, либо с помощью авиаударов, либо с помощью дальнобойной артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.