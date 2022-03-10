НАТО предупреждает: если Россия атакует каналы поставки оружия в Украину, это будет иметь последствия

В НАТО предупредили оккупантов: если они атакуют страны, поддерживающие Украину оружием и боеприпасами, это станет опасной эскалацией войны.
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на весь Альянс.
Соединенные Штаты и их союзники, в том числе Канада, участвуют в снабжении Украины оружием и боеприпасами, которая уже более двух недель подвергается безжалостным атакам со стороны российских войск.
Некоторые в разведывательном сообществе США опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток оружия, идущего в Украину, либо с помощью авиаударов, либо с помощью дальнобойной артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.
Некоторые в разведывательном сообществе США опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток оружия, идущего в Украину, либо с помощью авиаударов, либо с помощью дальнобойной артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии