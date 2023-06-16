НАТО повысит статус Украины как партнера — Euractiv

НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, чтобы продемонстрировать политическую поддержку, хотя любая конкретная дорожная карта для ее вступления остается отдаленной перспективой.
Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
Заявка Украины на вступление в НАТО, сделанная восемь месяцев назад, осталась без ответа, но, вероятно, будет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в Альянсе, пишет издание.
Страны НАТО стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания "Совета Украина-НАТО". Эта идея приобрела популярность и станет сигналом для демонстрации улучшения отношений, сообщили Euractiv несколько дипломатов Альянса.
Два дипломата НАТО заявили, что это будет первый шаг в "укреплении политического партнерства" между Альянсом и Киевом после начала войны и подачи Украины заявки на членство.
По словам источников, министры иностранных дел стран НАТО собираются на следующей неделе встретиться в Осло, где они, как ожидается, обсудят форму и график нового совета и будущее членство, а также необходимость большей военной помощи Украине во время подготовки к летнему наступлению на россию.
Согласно плану Украина будет "полноправным" членом за столом Совета Украина-НАТО, а не только приглашена для обсуждений, как сейчас.
Тогда украинцы могли бы созвать встречи, когда пожелают, и было бы легче предоставлять прямую информацию о ситуации на поле боя, сообщили два человека, которые знают о дискуссиях.
Это откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, которых ранее не существовало, отметили три других источника издания.
Создание общего формата с Киевом способствовало бы формированию Украины как будущего члена, что помогло бы максимально приблизить ее к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время, считают дипломаты.
Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
Заявка Украины на вступление в НАТО, сделанная восемь месяцев назад, осталась без ответа, но, вероятно, будет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в Альянсе, пишет издание.
Страны НАТО стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания "Совета Украина-НАТО". Эта идея приобрела популярность и станет сигналом для демонстрации улучшения отношений, сообщили Euractiv несколько дипломатов Альянса.
Два дипломата НАТО заявили, что это будет первый шаг в "укреплении политического партнерства" между Альянсом и Киевом после начала войны и подачи Украины заявки на членство.
По словам источников, министры иностранных дел стран НАТО собираются на следующей неделе встретиться в Осло, где они, как ожидается, обсудят форму и график нового совета и будущее членство, а также необходимость большей военной помощи Украине во время подготовки к летнему наступлению на россию.
Согласно плану Украина будет "полноправным" членом за столом Совета Украина-НАТО, а не только приглашена для обсуждений, как сейчас.
Тогда украинцы могли бы созвать встречи, когда пожелают, и было бы легче предоставлять прямую информацию о ситуации на поле боя, сообщили два человека, которые знают о дискуссиях.
Это откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, которых ранее не существовало, отметили три других источника издания.
Создание общего формата с Киевом способствовало бы формированию Украины как будущего члена, что помогло бы максимально приблизить ее к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время, считают дипломаты.
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