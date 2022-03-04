НАТО отвергает призывы о введении бесполетной зоны над Украиной

15:22 04 Март Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что остановить войну в Украине важно, но Альянс в этом напрямую участвовать не будет.

«США продолжают поддерживать Украину в сфере обороны. Но Белый дом очень четко сказал, что развертывание американских военнослужащих с задачей обеспечения бесполетной зоны может привести к конфликту с Россией», - заявил Столтенберг.

Основные тезисы из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга:



▪️ НАТО согласилась, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса и не должно быть солдат НАТО на территории Украины;

▪️ Альянс ожидает, что в ближайшие дни ситуация в Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших;

▪️ НАТО призывает Россию немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры

▪️ В альянсе изучат последствия конфликта в Украине для евроатлантической безопасности;

▪️ НАТО несёт ответственность за то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы Украины, но не ищет войны с Россией;

▪️ НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, чтобы избежать конфликтных ситуаций.