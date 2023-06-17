НАТО открывает центр по защите морской инфраструктуры от российских угроз

11:10 17 июня Киев, Украина





Это решение было принято в свете растущих угроз со стороны россии, которая выражает потенциальные атаки на критически важные объекты энергетической и интернет-инфраструктуры в водах вокруг Европы.



Данную информацию передает AP.



Новый центр, открытый в пятницу, находится в британском городе Нортвуд на северо-западе Лондона. Отдел, занимающийся этим вопросом, возглавил генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн. В рамках НАТО был открыт новый центр , специализирующийся на защите морской инфраструктуры, включая подводные трубопроводы и кабели.Это решение было принято в свете растущих угроз со стороны россии, которая выражает потенциальные атаки на критически важные объекты энергетической и интернет-инфраструктуры в водах вокруг Европы.Данную информацию передает AP.Новый центр, открытый в пятницу, находится в британском городе Нортвуд на северо-западе Лондона. Отдел, занимающийся этим вопросом, возглавил генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн.

"Угроза продолжает расти. Российские военные корабли активно проводили разведывательные операции, направленные на выявление нашей критически важной подводной инфраструктуры",- подчеркнул он.



В ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генерал выразил серьезные опасения относительно возможности россии нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру с целью "нарушения жизни на Западе".



Основной мотивацией для создания центра по защите морской инфраструктуры стали нападения на два газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, произошедшие в сентябре прошлого года.



Эти газопроводы были построены для транспортировки российского газа в Германию, и расследование предполагаемой атаки на них все еще продолжается.



В ответ на эти инциденты НАТО расширила свое присутствие в Балтийском и Северном морях, развернув десятки военных кораблей, а также использовав морскую патрульную авиацию и подводное оборудование (включая дроны).



Столь высокий уровень защиты обусловлен тем, что только в Северном море пролегает около 8000 километров нефтегазопроводов. Однако поддерживать постоянный мониторинг систем и сетей является невозможным заданием.