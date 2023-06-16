НАТО обсудит передачу истребителей Украине на встрече министров обороны

Для эффективного противодействия оккупантам и защиты неба Украины, украинским защитникам необходимы современные западные истребители.
Возможность передачи такой техники Украине будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в июне перед саммитом Альянса. Это сообщил генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, в интервью западным СМИ.
Столтенберг также пояснил, что рассмотрение возможности передачи истребителей Украине происходит только сейчас по причине того, что поставки оружия развивались с учетом потребностей наших защитников во время продвижения войны. Вначале основным требованием было легкое противотанковое вооружение, затем были поставлены гаубицы, зенитные установки и танки.
Генсек НАТО также отметил, что некоторые государства-партнеры Украины, такие как Польша и Словакия, уже предоставили украинским военным истребители МиГ-29 для борьбы с российскими захватчиками, хотя это не самая современная боевая авиация.
Однако вопрос о поставке современных западных истребителей постоянно обсуждается как с Украиной, так и внутри Альянса. Столтенберг выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в июне.
Генеральный секретарь также подчеркнул, что помимо поставки современных истребителей, важно обеспечить их функционирование, что требует значительного количества боеприпасов, запчастей и круглосуточного технического обслуживания.
Возможность передачи такой техники Украине будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в июне перед саммитом Альянса. Это сообщил генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, в интервью западным СМИ.
Столтенберг также пояснил, что рассмотрение возможности передачи истребителей Украине происходит только сейчас по причине того, что поставки оружия развивались с учетом потребностей наших защитников во время продвижения войны. Вначале основным требованием было легкое противотанковое вооружение, затем были поставлены гаубицы, зенитные установки и танки.
Генсек НАТО также отметил, что некоторые государства-партнеры Украины, такие как Польша и Словакия, уже предоставили украинским военным истребители МиГ-29 для борьбы с российскими захватчиками, хотя это не самая современная боевая авиация.
Однако вопрос о поставке современных западных истребителей постоянно обсуждается как с Украиной, так и внутри Альянса. Столтенберг выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в июне.
Генеральный секретарь также подчеркнул, что помимо поставки современных истребителей, важно обеспечить их функционирование, что требует значительного количества боеприпасов, запчастей и круглосуточного технического обслуживания.
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