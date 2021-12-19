НАТО не пойдет на уступки России в отношении членства Украины и Грузии

09:29 11 Декабрь Киев, Украина

В своей авторитарной манере Владимир Путин надеется разрешить вопрос противостояния с НАТО. Чтобы обеспечить себе так называемую «буферную зону» с НАТО в лице Украины. Он потребовал от Альянса соответствующих гарантий. В ответ на требование Путина аннулировать обещание о входе в НАТО Украины и Грузии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что категорически отрицает такую возможность, поскольку решение о своем членстве в Альянсе страны принимают самостоятельно. В то же время возможность диалога с РФ не отрицается.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Он обратил особое внимание на то, что подобные решения о возможности членства Украины в НАТО принимают 30 стран-членов Альянса, и никто, в том числе и Россия, не в праве оказывать давление на принятие того или иного решения. Иначе такое навязывание решения стало бы нарушением суверенитета и вмешательством во внутреннюю политику страны.

Кроме того, генеральный секретарь заметил, что проводимая Россией эскалация вооруженной угрозы на границе с Украиной не остается незамеченной со с стороны НАТО. Поэтому, любой последующий акт российской агрессии против Украины повлечет за собой "серьезный ответ и серьезные политические и экономические последствия" для России.

И все же из любого положения можно найти достойный выход. Несмотря на очевидное противостояние, НАТО всегда открыто к конструктивному диалогу с Россией, заявил Столтенберг.