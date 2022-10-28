НАТО не может позволить владимиру путину победить - Столтенберг

10:47 28 октября Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время учений НАТО Neptune Strike 2022 в Средиземном море заявил, что Североатлантический альянс не позволит путину победить в развязанной им войне против Украины.

«Война началась не в феврале этого года. Война началась в 2014 году. Тогда путин незаконно аннексировал Крым и начал контролировать восточную часть Донбасса. То, что произошло в феврале – это полномасштабная эскалация, полномасштабная война, захватническая война россии против Украины», – напомнил глава НАТО.

Он добавил, что Киев и дальше будет получать поддержку от НАТО столько, сколько это потребуется.

«Мы не можем позволить путину победить. Это было бы катастрофой, трагедией для украинцев, но это также сделало бы нас, членов НАТО более уязвимыми. Потому что тогда президент пути мог бы прийти к выводу, что может достичь своих целей с помощью военной силы. В таком случае этот урок был бы усвоен не только им, но и всеми авторитарными лидерами мира», – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Вторым пунктом он отметил то, что «все войны заканчиваются за столом переговоров».

«В то же время нам известно, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что она может достичь на поле боя», — убежден генсек.

В этой связи он отметил, что союзники по НАТО, поставляя Украине военную поддержку, стараются «максимизировать результат, который будет приемлемым для Украины, и минимизировать время, за которое этого можно достичь».

«Чем сильнее Украина на поле боя, тем скорее будет достигнуто политическое решение, которое будет гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство в Европе», — считает Столтенберг.

Он указал, что войны «по своей природе непредсказуемы».