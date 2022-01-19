НАТО и Украина подписали соглашение об «углублении» киберсотрудничества

НАТО 17 января подписало соглашение об усилении киберподдержки Украины после масштабной хакерской атаки на Киев.
Украинская сторона заявила в воскресенье, что у нее есть доказательства того, что Москва стояла за атакой на прошлой неделе, которая вывела из строя правительственные веб-сайты, но Кремль отрицает свою причастность.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что эксперты НАТО уже находятся на местах, работая совместно с украинскими специалистами над противодействием последней кибератаке.
Он сказал, что новое соглашение будет включать «расширенное киберсотрудничество, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО».
«Мы успешно работали с Украиной в течение нескольких лет, предоставляя ключевые возможности и обмениваясь знаниями», — заявил глава Агентства связи и информации НАТО Людвиг Декамп.
«В соответствии с этим обновленным соглашением мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, а также определить области, в которых может потребоваться обучение их персонала».
Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что «при поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины».
Напомним, кибератака на украинские госсайты произошла на прошлой неделе на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом.
Западные союзники предупредили, что любое наземное вторжение может быть предвестником хакерской атаки, направленной на вывод из строя ключевой инфраструктуры в Украине.
Специалисты Microsoft предупредили, что кибератака на прошлой неделе может оказаться более разрушительной и затронуть больше организаций, чем изначально установлено. Также, в Microsoft заявили, что продолжают анализ вредоносного ПО, и предупредили, что оно может вывести из строя цифровую инфраструктуру правительства.
Украинская сторона заявила в воскресенье, что у нее есть доказательства того, что Москва стояла за атакой на прошлой неделе, которая вывела из строя правительственные веб-сайты, но Кремль отрицает свою причастность.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что эксперты НАТО уже находятся на местах, работая совместно с украинскими специалистами над противодействием последней кибератаке.
Он сказал, что новое соглашение будет включать «расширенное киберсотрудничество, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО».
«Мы успешно работали с Украиной в течение нескольких лет, предоставляя ключевые возможности и обмениваясь знаниями», — заявил глава Агентства связи и информации НАТО Людвиг Декамп.
«В соответствии с этим обновленным соглашением мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, а также определить области, в которых может потребоваться обучение их персонала».
Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что «при поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины».
Напомним, кибератака на украинские госсайты произошла на прошлой неделе на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом.
Западные союзники предупредили, что любое наземное вторжение может быть предвестником хакерской атаки, направленной на вывод из строя ключевой инфраструктуры в Украине.
Специалисты Microsoft предупредили, что кибератака на прошлой неделе может оказаться более разрушительной и затронуть больше организаций, чем изначально установлено. Также, в Microsoft заявили, что продолжают анализ вредоносного ПО, и предупредили, что оно может вывести из строя цифровую инфраструктуру правительства.
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