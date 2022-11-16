НАТО должно отреагировать на взрывы в Польше - глава Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше являются новым этапом войны россии в Украине и блок НАТО должен на это адекватно реагировать.
Об этом пишет Delfi по итогам межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.
Литва выступает за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.
По его словам, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.
Науседа отметил, что после ракетного удара Польша пригласит консультации в рамках четвертой статьи Североатлантического договора. Литва эту просьбу поддержит, а также поднимет вопрос усиления воздушной обороны.
По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны во всем регионе.
Президент Литвы напомнил, что одним из решений саммита НАТО в Мадриде нынешним летом было развитие системы ПВО на восточном фланге альянса.
По его словам, декларации сами по себе не защищают.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии