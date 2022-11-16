НАТО должно отреагировать на взрывы в Польше - глава Литвы

13:05 16 ноября Киев, Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше являются новым этапом войны россии в Украине и блок НАТО должен на это адекватно реагировать.

Об этом пишет Delfi по итогам межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.

Литва выступает за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.

"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку из-за агрессивных действий россии против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, гибнут люди, проживающие в государствах НАТО", - заявил Науседа.

По его словам, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.



Науседа отметил, что после ракетного удара Польша пригласит консультации в рамках четвертой статьи Североатлантического договора. Литва эту просьбу поддержит, а также поднимет вопрос усиления воздушной обороны.

"Мы готовы помочь всеми возможными способами, если нужно. Президент Польши передал мне информацию о случившемся минувшей ночью о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО", — сказал Науседа.

По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны во всем регионе.

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", – сказал он.

Президент Литвы напомнил, что одним из решений саммита НАТО в Мадриде нынешним летом было развитие системы ПВО на восточном фланге альянса.

"Думаю, что это событие, которое мы сейчас пережили, при всей его актуальности заставляет задуматься о том, как быстрее реализовать этот принцип, который мы закрепили в декларации", - сказал президент.

По его словам, декларации сами по себе не защищают.