Наступление ВСУ: российские коллаборанты бегут из Херсона

На фоне новостей о наступлении ВСУ, предатель Украины и коллаборант Киррил Стремоусов, назначенный россиянами "заместителем главы" оккупационной администрации Херсонщины, сбежал из Херсона в россию.
Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.
Факт своего бегства предатель скрывает, но благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал "победные" видеообращения с болезненными фантазиями о том, что "россия в Херсоне навсегда" из гостиницы Marriott в городе Воронеж на проспекте Революции, 38.
На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище.
Предатель еще умудрился попросить не кощунствовать над погибшими коллаборантами и заявил, что "россия будет освобождать Африку, Латинскую Америку и Азию".
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