12:56 30 августа Киев, Украина

На фоне новостей о наступлении ВСУ, предатель Украины и коллаборант Киррил Стремоусов, назначенный россиянами "заместителем главы" оккупационной администрации Херсонщины , сбежал из Херсона в россию.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

Факт своего бегства предатель скрывает, но благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал "победные" видеообращения с болезненными фантазиями о том, что "россия в Херсоне навсегда" из гостиницы Marriott в городе Воронеж на проспекте Революции, 38.

"Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что россия в Херсоне "навсегда"… из Воронежа", – пишет Стерненко.

На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище.

Предатель еще умудрился попросить не кощунствовать над погибшими коллаборантами и заявил, что "россия будет освобождать Африку, Латинскую Америку и Азию".