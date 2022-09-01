Наступление россиян на Южном и Донецком направлениях безуспешно

В последнее время наступательные действия врага не имеют успеха.
Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук во время информационного телемарафона.
Кроме этого, из-за разрушения логистики и систем управления врага за последнее время от него нет наступательных действий.
Спикер Нацгвардии отметил, что о передвижении войск, которые были в последнее время на южном и юго-восточных направлениях украинской стороне известно и с нашей стороны принимаются соответствующие меры.
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