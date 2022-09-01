Наступление россиян на Южном и Донецком направлениях безуспешно

11:40 17 августа Киев, Украина

В последнее время наступательные действия врага не имеют успеха.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук во время информационного телемарафона.

"На это есть две причины. Первая - это то, что там действительно достаточно устойчивая система обороны. У украинских военных большая сеть защитных позиций. Также работает наша разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Музычук.



Кроме этого, из-за разрушения логистики и систем управления врага за последнее время от него нет наступательных действий.



Спикер Нацгвардии отметил, что о передвижении войск, которые были в последнее время на южном и юго-восточных направлениях украинской стороне известно и с нашей стороны принимаются соответствующие меры.