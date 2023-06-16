Настоящие воздушные бои в небе над Одесской и Николаевской областями

06:59 10 июня Киев, Украина

Как сообщает ОК Юг, в ночь на субботу, 10 июня, в небе над Одесской и Николаевской областями шли настоящие воздушные бои. Враг атаковал ударными дронами Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили все вражеские атаковавшие дроны, однако в Одессе обломки упали на жилой дом.

"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, повлекли возгорание. Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Трое гражданских погибли. Взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 10 человек получили ранения. Окончательная информация уточняется.

Судя по видео, в многоэтажке были выбиты почти все окна.

Ранее в ОК Юг предупреждали, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Жителей просили находиться в укрытиях, не снимать и не выдавать врагу ПВО.