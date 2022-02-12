Насколько изменилась вероятность вторжения России в Украину

08:35 12 Февраль Киев, Украина

Бесспорно, Россия создала такую ситуацию, какой не было в мире со времен Карибского кризиса. Уже за то Путин может вписать себя в страницы мировой истории. Или истерии? Во многих СМИ развернулась буквальный конкурс на определение точной даты начала вторжения России в Украину.

Хотя агентству Bloomberg пришлось недавно извиняться за свою поспешность, оно в очередной раз ссылаясь на данные разведки США сообщило о том, начало военных действий РФ против Украины запланировано на 15 февраля.

Таким образом, как утверждает агентство, Кремль не намерен ждать окончания Олимпийских игр в Пекине.

А телеканал PBS пошел ещё дальше. Ссылаясь на сотрудников администрации президента США, он описал предстоящую тактику военных действий: "начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима". Вторят ему и коллеги с телеканала CNN.

Даже уважаемое издание The Guardian, ссылаясь на неких дипломатов утверждает, что сам Джо Байден сообщил о том, что имеет информацию о решении Владимира Путина начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. От возможного конфуза издание подстраховалось фразой того неизвестного дипломата: "Но это не значит, что Путин не может по-прежнему отойти назад".

Что мы имеем в итоге? Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан официально заявил, что эти данные "неверно отражают сегодняшние данные администрации США".

А в МИД России подобные сообщения СМИ назвали "фейковыми", обвинив их в "скоординированной информационной атаке" против справедливых требований России.