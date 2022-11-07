Население пограничных населенных пунктов Черниговщины хотят перевезти вглубь территории

17:51 07 ноября Киев, Украина





Об этом он написал на своей странице в Facebook. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус приказал активизировать работу с местным населением по возможному переезду вглубь территории из-за эскалации обстрелов пограничных населенных пунктов.Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За прошедшую неделю на территории области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87. Дал задачу начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории. Практику такого переселения уже имеем в Новгород-Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", - написал начальник Черниговской ОВА.

В Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тыс. разрушенных или поврежденных построек. Более 90% - это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.