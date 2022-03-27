Нарушив все международные права, Россия применяет в Украине фосфорные бомбы

07:57 27 марта Киев, Украина

О том, что в войне с Украиной российские фашисты применяют самое жестокое смертельное оружие, известно всем. Такие факты фиксируются для последующего вскоре «русского Нюрнберга». Об очередном случае применения российскими оккупантами запрещенных международным правом фосфорных боеснарядов пишет корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер 27 марта в Twitter.

"Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени. Он описал ситуацию как "безумие", - говорится в сообщении.

Накануне о фосфорных бомбах в Авдеевке сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С начала суток (26 марта - ред.) и в настоящее время известно, что один человек погиб в результате минометных обстрелов на выезде из Марьинки, количество раненых уточняем. В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаются", - написал он в Telegram.

По его словам, сильные обстрелы были и в окрестностях Торецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить.

24 марта сообщалось, что войска РФ применили в Рубежном фосфорные бомбы. До этого фосфорные бомбы оккупанты применили в Попасной. Однако это далеко не все зафиксированные случаи использование этого вида оружия против Украины.