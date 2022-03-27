Нарушив все международные права, Россия применяет в Украине фосфорные бомбы

О том, что в войне с Украиной российские фашисты применяют самое жестокое смертельное оружие, известно всем. Такие факты фиксируются для последующего вскоре «русского Нюрнберга». Об очередном случае применения российскими оккупантами запрещенных международным правом фосфорных боеснарядов пишет корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер 27 марта в Twitter.
Накануне о фосфорных бомбах в Авдеевке сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, сильные обстрелы были и в окрестностях Торецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить.
24 марта сообщалось, что войска РФ применили в Рубежном фосфорные бомбы. До этого фосфорные бомбы оккупанты применили в Попасной. Однако это далеко не все зафиксированные случаи использование этого вида оружия против Украины.
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