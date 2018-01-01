Нарушения избирательного процесса: полиция открыла 420 производств

10:58 19 октября Киев, Украина

Количество нарушений избирательного процесса перед Местными выборами - 2020 продолжает расти, за сутки полиция открыла 10 новых производств.



Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 10 уголовных правонарушениях . Всего в ЕРДР внесены сведения о 420 уголовных правонарушениях: 204 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 216 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также составлено 1316 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего в течение суток в полицию поступило 167 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 30, во Львовской - 15, в Одесской области - 14.



Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5567 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего - в Киеве - 694, в Киевской - 574, во Львовской области - 436.