Народные депутаты просят Зеленского ввести санкции против Roshen за «финансирование бюджета РФ»

Депутаты Верховной Рады обратились к президенту Украины с просьбой наложить санкции на кондитерскую компанию Roshen за «финансирование российского бюджета».
Данное обращение к Зеленскому сделал депутат Владлен Неклюдов. Иск одобрило более 150 депутатов. Среди проголосовавших: последователи «слуги», ОПЗЖ, «За будущее» и «Доверие», в том числе трое беспартийных. Компания Roshen - является лидером по производству кондитерских изделий в Украине и Европе. Основателем Roshen является бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко.
Обвинения против Порошенко
На днях генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство пятого президента Петра Порошенко может сыграть ключевую роль в поставках угля из России в Украину за счет организации предприятий на оккупированных территориях Донбасса. Порошенко назвал эту информацию ложной.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также заявил о возможном участии Порошенка и Валерии Гонтаревой по делу Виктора Медведчука о государственной измене и угольном плане, добавив, что это в настоящее время расследуется правоохранительными органами.
Данное обращение к Зеленскому сделал депутат Владлен Неклюдов. Иск одобрило более 150 депутатов. Среди проголосовавших: последователи «слуги», ОПЗЖ, «За будущее» и «Доверие», в том числе трое беспартийных. Компания Roshen - является лидером по производству кондитерских изделий в Украине и Европе. Основателем Roshen является бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко.
Обвинения против Порошенко
На днях генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство пятого президента Петра Порошенко может сыграть ключевую роль в поставках угля из России в Украину за счет организации предприятий на оккупированных территориях Донбасса. Порошенко назвал эту информацию ложной.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также заявил о возможном участии Порошенка и Валерии Гонтаревой по делу Виктора Медведчука о государственной измене и угольном плане, добавив, что это в настоящее время расследуется правоохранительными органами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии