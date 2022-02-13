Народные депутаты не признают конституционность закона о рынке земли

12:42 28 Сентябрь Киев, Украина

Большая палата Конституционного суда 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли по заявлению народных депутатов.Об этом сообщили в пресс служба суда.



Отмечается, что авторы ходатайств убеждают в неконституционности закона. Мол, земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства — и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции.



Депутаты. которые обратились в КСУ отмечают, что принимать решение об открытом рынке земли имеет право только украинский народ путем референдума.



Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании, которое затянулось до ночи 31 марта принял во втором чтении депутатский законопроект 2178-10, который внедрять рынок земли в Украине. Законопроект после рассмотрения всех поправок поддержали 259 нардепов.



Предполагается, что рынок земли заработает с 1 июля 2021. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.



Законопроект четко нормирует перечень тех, кто может приобретать право собственности на землю:

- граждане Украины,

- территориальные общины,

- государство,

- юридические лица Украины,

- иностранные граждане,

- лица без гражданства,

- в случае приобретения в порядке наследования участок в течение года.