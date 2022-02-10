Нардепы создали объединение "Киев без Кличко"

Парламентарии подали заявление о создании межфракционного депутатского объединения под названием "Киев без Кличко".

"Целью создания межфракционного депутатского объединения "Киев без Кличко" является объединение усилий народных депутатов Украины для эффективной защиты и содействия реализации прав киевлян, для борьбы с коррупционными схемами, обеспечения системного и комплексного подхода к решению вопросов экономического, экологического, социального характера и развития города Киева", — заявили парламентарии, вошедшие в новое депутатское объединение.