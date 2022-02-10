Нардепы создали объединение "Киев без Кличко"
18:54 18 Сентябрь Киев, Украина
Парламентарии подали заявление о создании межфракционного депутатского объединения под названием "Киев без Кличко".
На данный момент документ подписали 45 народных депутатов, которые вошли в объединение. Его сопредседателями будут четыре депутата от "Слуги народа". Это Ирина Верещук
, Александр Дубинский
, Александр Качура и Александр Корниенко. Нетрудно заметить, что этот список состоит из лиц, претендовавших в партийном праймериз на роль кандидата на пост столичного мэра от пропрезидентской партии.
"Целью создания межфракционного депутатского объединения "Киев без Кличко" является объединение усилий народных депутатов Украины для эффективной защиты и содействия реализации прав киевлян, для борьбы с коррупционными схемами, обеспечения системного и комплексного подхода к решению вопросов экономического, экологического, социального характера и развития города Киева", — заявили парламентарии, вошедшие в новое депутатское объединение.
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