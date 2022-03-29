Нардепы призывают 11 судей сложить полномочия

Депутаты прибыли в Конституционный Суд Украины с целью передать заявление, в котором нардепы призывают 11 судей, потерявших доверие, сложить полномочия на добровольной основе.
Вчера стало известно, что более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к Судьям Конституционного суда освободить свои должности.
По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, в заявлении депутаты призвали 11 судей КСУ, которые голосовали за отмену декларирования и отмену уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое".
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