Нардепы призывают 11 судей сложить полномочия

09:49 04 ноября Киев, Украина

Депутаты прибыли в Конституционный Суд Украины с целью передать заявление , в котором нардепы призывают 11 судей, потерявших доверие, сложить полномочия на добровольной основе.

Вчера стало известно, что более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к Судьям Конституционного суда освободить свои должности.