Нардепов нужно лишать мандатов за нарушения языкового закона - омбудсмен

18:37 23 Апрель Киев, Украина

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что нардепы, использующие негосударственный язык, нарушают не только языковой закон , но и присягу.

Об этом сообщает его пресс-служба в пятницу, 23 апреля.

"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - сказал Кремень.

Также омбудсмен сообщил, что во время заседания Харьковского горсовета 21 апреля языковой закон нарушил секретарь рады, ряд депутатов и чиновников исполкома.