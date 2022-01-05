Нардепов нужно лишать мандатов за нарушения языкового закона - омбудсмен
18:37 23 Апрель Киев, Украина
Языковой омбудсмен
Тарас Кремень заявил, что нардепы, использующие негосударственный язык, нарушают не только языковой закон
, но и присягу.
Об этом сообщает его пресс-служба в пятницу, 23 апреля.
"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - сказал Кремень.
Также омбудсмен сообщил, что во время заседания Харьковского горсовета 21 апреля языковой закон нарушил секретарь рады, ряд депутатов и чиновников исполкома.
"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как Уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - подытожил Тарас Кремень.
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