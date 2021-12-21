Нардепам хотят дать возможность голосовать в удаленном формате

09:58 20 Декабрь Киев, Украина

Вернувшийся из Польши спикер Верховной Рады Украины в очередной раз подчеркнул важность внедрения идеи голосования в удаленном формате. По его словам, данный законопроект находится в стадии разработки и уже в начале следующего года появится в парламенте.

Стефанчук также добавил, что ему обидно за игнорирование народными депутатами Украины его идеи, которую он предлагал еще два года назад. Вернувшись из Польши, чиновник отметил, что уже по всей Европе работает смешанная система голосования и в случае необходимости политики могут принимать участие даже в заседаниях, находясь при этом самоизолированными.

Глава парламента Украины объяснил, зачем нужна данная система. Он считает, что этот способ предотвратит не только распространение коронавирусной болезни, но и в случае агрессии со стороны Российской Федерации сохранит «управляемость в государстве».