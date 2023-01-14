Нарастает открытый конфликт между Пригожиным и Минобороны рф

08:54 14 января Киев, Украина

Конфликт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с руководством российского Минобороны фактически перешел в открытую фазу. Оборонное ведомство рф в последнее время игнорирует "вагнеровцев" в своих ежедневных сводках, на это Пригожин заявил о "внутривидовой борьбе и краже его побед".

На фоне тяжелых боев в Соледаре Минобороны рф распространяет много фейков о ситуации в городе. Примечательно, что в официальных сообщениях чиновники не упоминают роль ЧВК Вагнер. Вместо этого заявляется, что якобы "захват" Соледара стал возможен благодаря подразделениям ВДВ, "совершившим скрытый маневр" и "блокировавших город с севера и юга".

Также в рф расхвалили штурмовую и армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию российской армии, которые якобы тоже тяжело работали для оккупации города.

Отметим, что ВСУ тогда опровергли информацию о захвате Соледара.

Российские, западные и украинские СМИ неоднократно писали, что город пытаются захватить "вагнеровцы", что подтверждал и сам Пригожин.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, наемников Вагнера интересует не просто захват Соледара, они будут пытаться "зарабатывать деньги на крови", ведь там расположены крупнейшие в Европе соляные шахты. Кроме того, главарю ЧВК "нужно предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше регулярных вооруженных сил российской федерации".

Сначала Пригожин отказывался комментировать отсутствие упоминаний его военной компании в сводках минобороны рф по захвату Соледара.

"На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается", - публиковала его слова пресс-служба.

Но сегодня куратор ЧВК все же не удержался и заявил у его группировки "постоянно пытаются украсть победу" и дал понять, что считает своих недругов внутри россии более опасным противником, чем американцев.

"Меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент не ключевой. Значительный урон ЧВК Вагнер может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК Вагнер. Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК Вагнер постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", - заявил Пригожин.

Главное управление разведки Минобороны Украины также подтверждает, что у Сергея Шойгу сделали новые методички для пропагандистов: приказано полностью игнорировать Пригожина.

По данным разведки, "рекомендации" содержат 11 пунктов, среди которых есть "отказ от упоминания ЧВК Вагнер в положительном контексте, нужно делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК".

При этом российским пропагандистам нужно говорить о "выдающейся роли" главы военного ведомства рф Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова.

"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора", - заявили в ГУР.

Отметим, что на фоне конфликта Пригожина с руководством Минобороны рф заявления всех российских сторон о захвате Соледара пока оказывались фейками.