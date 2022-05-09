Наращивание ядерного вооружения в Крыму

14:09 05 августа Киев, Украина

В открытых источниках все чаще появляется информация о том, что территория оккупированного Крыма будет использоваться для изготовления ядерного оружия.

Еще в январе 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия считает себя вправе размещать ядерное оружие в Крыму в случае необходимости». Более того, в 2014 году украинская Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила в МАГАТЭ о том, что больше не контролирует 3 объекта, на которых могли размещаться какие-то ядерные компоненты: Севастопольский университет ядерной энергетики, Балаклавское хранилище боеприпасов и Краснокаменское под Феодосией.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, «наибольший интерес РФ проявила к объекту «Феодосия 13», сделана его проверка, инспекция, определен участок необходимых работ».

На заседании Генассамблеи ООН 11 ноября заместитель Постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко высказал опасения, что Россия может скомпрометировать статус Украины как безъядерной державы, если разместит или уже разместила ядерное оружие во временно оккупированном Крыму – вопреки Будапештскому меморандуму.

В Кремле ситуацию не комментируют.

Тем не менее, Россия ведет подготовку к размещению в захваченном Крыму ядерного оружия, превращению полуострова в ядерную военную базу вне мониторингов МАГАТЭ и других международных институтов, что является угрозой не только для Украины и Европы, но и для всего мира. Украина делала и продолжает делать все, что в ее силах… В частности, безопасность в Азово-Черноморском регионе будет обсуждаться на панельных дискуссиях в рамках саммита «Крымской платформы» 23 августа.