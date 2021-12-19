Наращивание войск РФ вдоль границы с Украиной: глава МИД Эстонии предостерегает от эскалации

07:35 24 Ноябрь Киев, Украина

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила "большую обеспокоенность" из-за концентрации войск РФ у границ Украины.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – отметила Лийметс.

Министр опасается, что Кремль может использовать стянутые к границам войска для вторжения в Украину. Запад должен продолжать поддерживать Украину в этой сложной ситуации, считает Лийметс.

"Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость украинцев", - отметила дипломат.