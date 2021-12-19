Наращивание войск РФ вдоль границы с Украиной: глава МИД Эстонии предостерегает от эскалации

07:35 24 Ноябрь Киев, Украина

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила "большую обеспокоенность" из-за концентрации войск РФ у границ Украины. 
"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – отметила Лийметс.
Министр опасается, что Кремль может использовать стянутые к границам войска для вторжения в Украину. Запад должен продолжать поддерживать Украину в этой сложной ситуации, считает Лийметс.
"Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость украинцев", - отметила дипломат.
В ответ на вопрос журналистов, должен ли Запад гарантировать Украине военную поддержку в случае вторжения РФ, глава МИД Эстонии отметила, что Украину необходимо поддерживать "разными возможными способами", в том числе в рамках двусторонних отношений.

Напомним, что в последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. В Москве обвинения в подготовке вторжения в Украину  отвергли. США, по данным СМИ, рассматривают возможность поставок Украине дополнительного оружия. 