Наращивание войск РФ вдоль границы с Украиной: глава МИД Эстонии предостерегает от эскалации

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила "большую обеспокоенность" из-за концентрации войск РФ у границ Украины.
Министр опасается, что Кремль может использовать стянутые к границам войска для вторжения в Украину. Запад должен продолжать поддерживать Украину в этой сложной ситуации, считает Лийметс.
В ответ на вопрос журналистов, должен ли Запад гарантировать Украине военную поддержку в случае вторжения РФ, глава МИД Эстонии отметила, что Украину необходимо поддерживать "разными возможными способами", в том числе в рамках двусторонних отношений.
Напомним, что в последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. В Москве обвинения в подготовке вторжения в Украину отвергли. США, по данным СМИ, рассматривают возможность поставок Украине дополнительного оружия.
Напомним, что в последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. В Москве обвинения в подготовке вторжения в Украину отвергли. США, по данным СМИ, рассматривают возможность поставок Украине дополнительного оружия.
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