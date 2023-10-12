Наращивание производства оружия и ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский провел Ставку

16:49 12 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам главы государства, на Ставке рассматривались три ключевых вопроса. В частности, ситуация на фронте и украинское производство техники и оружия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарновский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", — говорится в сообщении Зеленского.

Вторым вопросом на Ставке было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание этих объемов.

"У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны.

"Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", – сказал президент Украины.

Третьим пунктом на Ставке была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке.