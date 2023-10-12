Наращивание производства оружия и ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский провел Ставку
16:49 12 октября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский
12 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам главы государства, на Ставке рассматривались три ключевых вопроса. В частности, ситуация на фронте и украинское производство техники и оружия.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарновский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", — говорится в сообщении Зеленского.
Вторым вопросом на Ставке было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание этих объемов.
"У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы", —
сказал Зеленский.
Он отметил, что дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны.
"Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", – сказал президент Украины.
Третьим пунктом на Ставке была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке.
"Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - проинформировал Владимир Зеленский.
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