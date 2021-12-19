НАПК вызывает Шкарлета из-за недостоверной информации в декларации

11:11 17 Декабрь Киев, Украина

Национальное агентство по борьбе с коррупцией приглашает 15 человек для предоставления объяснений о возможных нарушениях требований законов «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях».

Об этом сообщает прессслужба НАПК .



В связи с признаками недостоверных сведений в декларации приглашается министр образования и науки Сергей Шкарлет. Министра ждут 23 декабря в 11.00.



По результатам проверки е-декларации министра, в частности, оказалось, что он занизил стоимость приобретенного авто Mitsubishi Pajero Wagon и не задекларировал квартиру, записанную на мать. В разделе е-декларации объекты недвижимости субъект декларирования указал недостоверные сведения о регистрационном номере, стоимость на дату приобретения права по квартире общей площадью 60, 1 м, принадлежащей члену семьи (матери) на праве собственности и субъекту декларирования на другом праве пользования, указав регистрационный номер на дату получения права «не применяется».



«Субъект декларирования в разделе 3 декларации указал недостоверные сведения (п. 3 этого раздела), чем не сдержал требования п. 2 ч. 1 ст. 46 закона о предотвращении коррупции», – говорится в документе.



Ранее в НАПК заявили, что у агентства возникли сомнения и в законности происхождения 95 тысяч долларов США, 65 тысяч евро и 10 тысяч гривен, которые декларант указал как наличные средства его матери Людмилы Шкарлет.



Нацагентство отметило, что общая сумма денежных активов Людмилы Шкарлет в денежной единице Украины на 31 декабря 2020 года составила 4 млн 954 тыс. грн.



Кроме того, в НАПК отметили, что Шкарлет отметил недостоверные сведения о стоимости (на дату приобретения права) транспортного средства Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, принадлежащего ему на праве собственности, указав стоимость – 288 000,00 гривен. Согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств, стоимость указанного транспортного средства на дату приобретения субъектом декларирования в собственность (в соответствии с договором купли-продажи транспортного средства от 03.04.2018 года) составила 49 000,00 гривен.



В связи с признаками недостоверных сведений в декларации агентство также вызывает объяснения первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта Андрея Глазкова, бывшего руководителя аппарата Лохвицкого районного суда Полтавской области Владислава Петренко; руководительницу частного сельскохозяйственного предприятия им. Ватутина Аллу Лобур, руководителя Общественной организации «Антоновский общественный совет» Игоря Носача.