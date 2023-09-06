НАПК: восстановлен доступ к реестру коррупционных правонарушителей

Согласно сообщению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, восстановлен, однако с учетом "аспектов безопасности".
Получено подтверждение от Министерства обороны о том, что восстановление доступа к Реестру не представляет рисков, при условии исключения информации о месте работы и должности лица на момент совершения им коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
Ранее, в связи с началом военных действий, государственные органы ограничили доступ к ряду реестров, включая Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией преступления. Тем не менее, отсутствие доступа к такой информации приводило к значительным затруднениям при работе государственных органов и других организаций, в частности, при назначении на должности, проведении государственных закупок и других административных процедурах.
Реестр коррупционеров - это веб-портал, на котором содержится информация о всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. Здесь можно запросить справку о наличии или отсутствии сведений о себе, а также о юридическом лице, к которому были применены меры в связи с коррупционными правонарушениями.
По словам главы НАПК, Александра Новикова, открытие доступа к данным Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует о том, что при соблюдении аспектов безопасности можно также предоставить доступ к данным Реестра деклараций.
Уточняется, что НАПК ожидает одобрения законопроекта №9534 Верховной Радой в целом. Этот законопроект направлен на восстановление электронного декларирования состояния должностных лиц, которое было приостановлено в связи с введением военного положения, и должен регулировать вопрос открытого доступа к данным Реестра деклараций.
Получено подтверждение от Министерства обороны о том, что восстановление доступа к Реестру не представляет рисков, при условии исключения информации о месте работы и должности лица на момент совершения им коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
Ранее, в связи с началом военных действий, государственные органы ограничили доступ к ряду реестров, включая Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией преступления. Тем не менее, отсутствие доступа к такой информации приводило к значительным затруднениям при работе государственных органов и других организаций, в частности, при назначении на должности, проведении государственных закупок и других административных процедурах.
Реестр коррупционеров - это веб-портал, на котором содержится информация о всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. Здесь можно запросить справку о наличии или отсутствии сведений о себе, а также о юридическом лице, к которому были применены меры в связи с коррупционными правонарушениями.
По словам главы НАПК, Александра Новикова, открытие доступа к данным Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует о том, что при соблюдении аспектов безопасности можно также предоставить доступ к данным Реестра деклараций.
Уточняется, что НАПК ожидает одобрения законопроекта №9534 Верховной Радой в целом. Этот законопроект направлен на восстановление электронного декларирования состояния должностных лиц, которое было приостановлено в связи с введением военного положения, и должен регулировать вопрос открытого доступа к данным Реестра деклараций.
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