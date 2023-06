НАПК внесло китайскую автомобильную компанию Geely в список спонсоров войны

16:34 23 июня Киев, Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.



Об этом говорится в сообщении НАПК.



Основанием для этого решения стало то, что компания, владеющая несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продолжает платить налоги в бюджет россии. активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.



По данным НАПК, компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.



Так, продажи автомобилей под маркой Geely в россии за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 до 12673 единиц. Выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. долларов США.



Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.