НАПК внесло китайскую автомобильную компанию Geely в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
Основанием для этого решения стало то, что компания, владеющая несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продолжает платить налоги в бюджет россии. активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.
По данным НАПК, компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.
Так, продажи автомобилей под маркой Geely в россии за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 до 12673 единиц. Выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. долларов США.
Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
Основанием для этого решения стало то, что компания, владеющая несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продолжает платить налоги в бюджет россии. активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.
По данным НАПК, компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.
Так, продажи автомобилей под маркой Geely в россии за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 до 12673 единиц. Выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. долларов США.
Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.
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