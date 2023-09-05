Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло компанию Bacardi Limited в список международных спонсоров войны из-за её активной деятельности на российском рынке.
Сообщение на эту тему было распространено официальной пресс-службой НАПК.
В анализе отмечается, что Bacardi Limited выступает в роли одной из крупнейших мировых частных алкогольных корпораций, её ассортимент товаров продаётся в более чем 170 странах.
Среди известных брендов Bacardi Limited находятся такие наименования, как бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки: Martini, St-Germain, Bénédictine.
Общее количество торговых марок, принадлежащих Bacardi Limited, превышает 200, среди которых самым узнаваемым является её ром, который занимает лидирующую позицию по продажам среди ромовых брендов в мире.
Неоднозначные события вокруг Bacardi Limited начали разворачиваться во время начала крупномасштабного вторжения, когда компания объявила о приостановке экспорта в российскую федерацию и ограничении рекламных кампаний. Однако позднее эта информация была удалена из её официального заявления.
Важно отметить, что Bacardi Limited продолжила поставки своей продукции в рф на значительные суммы, а также продолжает привлекать новых сотрудников через размещение вакансий.
Ситуация в алкогольной индустрии также претерпела изменения из-за ухода международных брендов с российского рынка, что создало новые возможности для тех, кто остался. Это позволило российскому подразделению компании "Bacardi Рус" активно взаимодействовать с рынком, а объем импорта за период войны с Украиной достиг более чем 169 миллионов долларов США.
Финансовые результаты российского подразделения компании впечатляют: выручка "Bacardi Рус" в 2022 году увеличилась на 8,5%, составив 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла 4,7 миллиарда рублей. Этот показатель увеличился на 206,5% по сравнению с 2021 годом (1,5 миллиарда рублей). Также стоит отметить, что более 12 миллионов долларов США были уплачены в бюджет рф в виде налогов на прибыль.
Таким образом, Bacardi Limited продолжает оказывать финансовую поддержку российскому бюджету, способствовать экономике страны и, одновременно, оказывать влияние на текущую войну в Украине.
Сообщение на эту тему было распространено официальной пресс-службой НАПК.
В анализе отмечается, что Bacardi Limited выступает в роли одной из крупнейших мировых частных алкогольных корпораций, её ассортимент товаров продаётся в более чем 170 странах.
Среди известных брендов Bacardi Limited находятся такие наименования, как бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки: Martini, St-Germain, Bénédictine.
Общее количество торговых марок, принадлежащих Bacardi Limited, превышает 200, среди которых самым узнаваемым является её ром, который занимает лидирующую позицию по продажам среди ромовых брендов в мире.
Неоднозначные события вокруг Bacardi Limited начали разворачиваться во время начала крупномасштабного вторжения, когда компания объявила о приостановке экспорта в российскую федерацию и ограничении рекламных кампаний. Однако позднее эта информация была удалена из её официального заявления.
Важно отметить, что Bacardi Limited продолжила поставки своей продукции в рф на значительные суммы, а также продолжает привлекать новых сотрудников через размещение вакансий.
Ситуация в алкогольной индустрии также претерпела изменения из-за ухода международных брендов с российского рынка, что создало новые возможности для тех, кто остался. Это позволило российскому подразделению компании "Bacardi Рус" активно взаимодействовать с рынком, а объем импорта за период войны с Украиной достиг более чем 169 миллионов долларов США.
Финансовые результаты российского подразделения компании впечатляют: выручка "Bacardi Рус" в 2022 году увеличилась на 8,5%, составив 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла 4,7 миллиарда рублей. Этот показатель увеличился на 206,5% по сравнению с 2021 годом (1,5 миллиарда рублей). Также стоит отметить, что более 12 миллионов долларов США были уплачены в бюджет рф в виде налогов на прибыль.
Таким образом, Bacardi Limited продолжает оказывать финансовую поддержку российскому бюджету, способствовать экономике страны и, одновременно, оказывать влияние на текущую войну в Украине.
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