НАПК призывает Америку ввести санкции против 1400 руководителей компаний рф

15:18 12 сентября Киев, Украина

В санкционные списки США предлагают включить еще 1413 руководителей и владельцев российских компаний.

С соответствующей инициативой выступило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, сообщает в понедельник, 12 сентября, пресс-служба ведомства.

НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины с целью использования в дипломатической плоскости пакет для синхронизации санкций, наложенных США. В частности, НАПК обработало данные о наложенных в США санкциях на компании и обнаружило, что на руководство и владельцев этих организаций не наложены санкции . Следовательно, НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило включить их в санкционные списки США", – говорится в сообщении.

Среди предложенных агентством кандидатов на санкции – руководство банков, уже включенных в санкционный список США. Речь идет о Центральном банке россии, Сбербанке, банке ВТБ, Сургутнефтегазбанке и других. В частности, применить санкции США предлагается к председателю правления Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.



В списки кандидатов также вошли руководители компаний Роснефть, Газпром нефть, Лукойл и Новатек. В частности, предложено добавить в санкционный список владельца компании Лукойл Вагита Алекперова.



Инициировано наложение санкций США и на руководство крупных промышленных предприятий, в том числе компаний военно-промышленного комплекса, среди которых – крупный государственный оборонный конгломерат корпорация Ростех, концерн Калашников, курирующий исследования и разработку военных технологий, и компания Камаз, техника которой используется, в частности, российскими военными.



Инициировано применение санкций США также к главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, который является председателем совета директоров компании Туполев, и генеральному директору технопарка Сколково Ренату Батырову.



Кроме того, идентифицирована 341 компания, владельцы или топ-менеджмент которых под санкциями США. В частности, речь идет о компаниях, принадлежащих олигархам Виктору Вексельбергу, Алишеру Усманову, братьям Ротенбергам, Олегу Дерипаске, Сергею Чемезову и членам их семей, к которым уже применены санкции США, а также компаниях, связанных с близкими к президенту россии владимиру путину лицами – Алиной Кабаевой, Екатериной Тихоновой (путиной) и Юрием Ковальчуком.