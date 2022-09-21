Напав на Украину, россия нарушила устав ООН — Джо Байден

Глава США Джо Байден
выступил на Генассамблее ООН, в своей речи американский лидер осудил планы Кремля по проведению "референдумов" о присоединении к рф на оккупированных территориях Украины и мобилизации.
"путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Никто не угрожал россии, и никто, кроме россии, не стремился к конфликту. Теперь россия объявила мобилизацию, и кремль организует фиктивные референдумы, чтобы попытаться аннексировать часть Украины. США никогда не признают референдумы на оккупированных территориях.
Постоянный член Совбеза ООН вторгся к своему соседу и попытался стереть суверенное государство с карты, это является существенными нарушениями Устава ООН", — сказал Байден.
Президент США напомнил о российских бомбардировках объектов гражданской инфраструктуры Украины, массовых убийствах мирных жителей, угрозах российских пропагандистов уничтожить украинскую нацию.
"Эта война направлена на уничтожение права Украины на существование - просто и понятно - и права Украины, существовать как народ. Кем бы вы не были, где бы вы не жили, во что бы не верили, это должно заставить вашу кровь застыть", - сказал Байден.
Джо Байден также рассказал о международной военной помощи Украине.
"Более 40 стран, которые здесь представлены, вложили миллиарды своих денег, чтобы помочь Украине защитить себя", — отметил американский лидер.
Джо Байден подчеркнул, что если одной стране позволить «преследовать свои имперские амбиции», то весь мир будет в опасности.
"Соединенные штаты сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить россию платить, чтобы сдерживать нападение на территорию НАТО, чтобы россия отвечала за жестокие, военные преступления. Нация стремится к удовлетворению своих имперских амбиций, если это оставить без последствий, то тогда под угрозой будет все, что защищает наша организация. Каждая победа на поле боя — это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания в последнее время. Мы не колебались, мы выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник ООН", — сказал Байден.
Американский президент напомнил, что нельзя завоевывать территорию страны силой.
"Единственная страна, которая с этим не согласна, — россия. Поэтому мы, каждый из участников этой организации, верящий в принципы нашей организации, должны решительно, последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое современное государство" — заявил Байден.
В завершение своей речи президент США призвал страны к объединению, включению новых членов в Совбез ООН и за отмену права вето.
"Давайте же держаться вместе, чтобы опять продемонстрировать, что нации всего мира все еще едины, что мы поддерживаем ценности, которые декларируются в Уставе ООН, что мы все еще верим, что, работая вместе, мы можем изменить ход истории для того, чтобы построить более свободный и справедливый мир для наших детей. Мы не пассивные свидетели истории, мы авторы истории. Мы сможем это сделать. Мы должны это сделать. Для самих себя. Для нашего будущего. Для всего человечества", — завершил Байден.
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