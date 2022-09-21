Напав на Украину, россия нарушила устав ООН — Джо Байден

19:24 21 сентября Киев, Украина

Глава США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН, в своей речи американский лидер осудил планы Кремля по проведению "референдумов" о присоединении к рф на оккупированных территориях Украины и мобилизации.

"путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Никто не угрожал россии, и никто, кроме россии, не стремился к конфликту. Теперь россия объявила мобилизацию, и кремль организует фиктивные референдумы, чтобы попытаться аннексировать часть Украины. США никогда не признают референдумы на оккупированных территориях.



Постоянный член Совбеза ООН вторгся к своему соседу и попытался стереть суверенное государство с карты, это является существенными нарушениями Устава ООН", — сказал Байден.

Президент США напомнил о российских бомбардировках объектов гражданской инфраструктуры Украины, массовых убийствах мирных жителей, угрозах российских пропагандистов уничтожить украинскую нацию.

"Эта война направлена на уничтожение права Украины на существование - просто и понятно - и права Украины, существовать как народ. Кем бы вы не были, где бы вы не жили, во что бы не верили, это должно заставить вашу кровь застыть", - сказал Байден.

Джо Байден также рассказал о международной военной помощи Украине.

"Более 40 стран, которые здесь представлены, вложили миллиарды своих денег, чтобы помочь Украине защитить себя", — отметил американский лидер.

Джо Байден подчеркнул, что если одной стране позволить «преследовать свои имперские амбиции», то весь мир будет в опасности.

"Соединенные штаты сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить россию платить, чтобы сдерживать нападение на территорию НАТО, чтобы россия отвечала за жестокие, военные преступления. Нация стремится к удовлетворению своих имперских амбиций, если это оставить без последствий, то тогда под угрозой будет все, что защищает наша организация. Каждая победа на поле боя — это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания в последнее время. Мы не колебались, мы выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник ООН", — сказал Байден.

Американский президент напомнил, что нельзя завоевывать территорию страны силой.

"Единственная страна, которая с этим не согласна, — россия. Поэтому мы, каждый из участников этой организации, верящий в принципы нашей организации, должны решительно, последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое современное государство" — заявил Байден.

В завершение своей речи президент США призвал страны к объединению, включению новых членов в Совбез ООН и за отмену права вето.