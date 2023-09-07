"Нападения на украинские порты на Дунае - огромная проблема" — президент Румынии

12:10 07 сентября Киев, Украина

Нападения россии на украинские речные порты на Дунае замедлят экспорт зерновых, поэтому необходимо усилить другие маршруты, заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, выступая поздно вечером в среду, 6 сентября, на саммите стран "Инициативы трех морей" в Бухаресте.



Об этом сообщает Reuters.

"Конечно, нападения на украинские порты на Дунае огромная проблема. Конечно, это определенным образом замедлит экспорт. Мы будем развивать другие маршруты, мы приняли украинские морские перевозки через наши румынские территориальные воды у Черного моря, мы будем продолжать развивать экспорт железной дорогой и автомобильным транспортом", - сказал Иоганнис.

С тех пор, как москва отказалась от Черноморского зернового соглашения, рф неоднократно наносила удары по украинским речным портам, расположенным на другом от Румынии берегу Дуная, напоминает Reuters. Румынский черноморский порт Констанца является самым альтернативным экспортным маршрутом для Украины, куда зерно прибывает автомобильным, железнодорожным транспортом или баржами по Дунаю, отмечает агентство.