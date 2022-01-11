Нападение России на Украину станет вердиктом для НАТО - глава ОП

16:27 11 Январь Киев, Украина

Вероятное нападение России на Украину станет вердиктом Организации Североатлантического договора (НАТО) и большой проблемой для стран Запада. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Если это случится (вторжение. – Ред.) – это станет вердиктом для НАТО и большой проблемой. Ведь западным странам придется объяснять, почему после стольких разговоров, это случилось", – отметил Ермак.

Он добавил, что решение ситуации в Украине будет "одной из самых больших побед партнеров государства", в то же время эскалация - "одним из самых больших проигрышей".



По словам главы ОП, Украина больше подготовлена к возможной эскалации, чем в 2014 году. Ермак убежден, что "более 90 процентов украинцев встанут в защиту страны" в таком случае. По его мнению, нападение РФ на Украину станет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Ермак говорит, что говорить с Россией о НАТО следует начинать с вопроса прекращения войны в Украине.



Комментируя категорическую позицию РФ относительно неприема Украины в НАТО, Ермак отметил, что цель евроатлантической интеграции Украины закреплена в Конституции и только украинцы и страны Альянса могут решать по этому поводу.

"Членство в НАТО как цель закреплено в нашей Конституции, и только мы и члены НАТО можем решать. Если какие-то члены НАТО против, то пусть скажут об этом должным образом, честно и дружески", - сказал он.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и РФ по безопасности, на которых Москве и Вашингтону не удалось достичь прогресса в вопросе запрета членства Украины в НАТО, на чем настаивает Россия. В Альянсе считают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подтолкнула НАТО к уступкам.



С осени РФ стягивает войска к границе с Украиной, что, по мнению разведок, может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Как предполагал министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации может быть конец января. США и Европейский Союз пригрозили РФ жесточайшими санкциями в случае реализации такого сценария. В Кремле подготовку к вторжению отрицают.