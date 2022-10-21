Нападение из беларуси маловероятно - Британская разведка

10:11 21 октября Киев, Украина

Разведка Британии считает, вторжение беларуси в Украину маловероятно.



Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 октября.



В нем напоминают, что в середине октября александр лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.

"Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что россия уже перебросила в беларусь значительное количество дополнительных войск", – отмечает британская разведка

"РФ вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине. белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции", – констатирует она.