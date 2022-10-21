Нападение из беларуси маловероятно - Британская разведка

Разведка Британии считает, вторжение беларуси в Украину маловероятно.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 октября.
В нем напоминают, что в середине октября александр лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 октября.
В нем напоминают, что в середине октября александр лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.
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